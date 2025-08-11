Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit seinem Fahrrad befuhr am Samstag, 09.08.2025 gegen 13.20 Uhr ein 43 Jahre alter Mann den Radweg von der B3 kommend und beabsichtigte bei der dortigen Verkehrsinsel das Überqueren der L137 in Richtung Efringen-Kirchen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer kommenden Renault-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und dem Auto, bei dem der 43-jährige stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Renault sowie am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

