PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Minsel: Tischkamin explodiert - eine schwer verletzte Person

Freiburg (ots)

Ein explodierter Tischkamin in einer Wohnung in der Martin-Luther-Straße wurde der Polizei am Freitag, 08.08.2025 gegen 22.20 Uhr gemeldet. Vor Ort konnte die verletzte Bewohnerin angetroffen werde, welche vom Rettungsdienst erstversorgt wurde. Die 36-jährige Bewohnerin erlitt Verbrennungen im Gesicht und an den Armen und wurde in eine Spezialklinik transportiert. In ihrer Wohnung wurde der Bodenbelag stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Rheinfelden mit fünf Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 15:15

    POL-FR: Rheinfelden: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

    Freiburg (ots) - Mit seinem VW Transporter befuhr am Samstag, 09.08.2025 gegen 14.40 Uhr ein 47 Jahre alter Mann die Friedrichstraße in nordöstlicher Richtung. Aus unbekannten Gründen kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Peugeot Transporter. Dieser wurde durch den Zusammenstoß auf einen am Straßenrand geparkten Mercedes abgewiesen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 15:14

    POL-FR: Schwörstadt: Einbruch - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Unbekannte brachen am Samstag, 09.08.2025 zwischen 16.00 Uhr und 00.45 Uhr in ein Anwesen in der Kraftwerkstraße ein. Der oder die Täter verschafften sich über ein gekipptes Fenster Zutritt ins Wohnzimmer. Es wurden verschiedene Schmuckstücke sowie Bargeld in Franken Währung entwendet. Bei der Nachbarschaft wurde im gleichen Zeitraum ein Kellerfenster aufgehebelt. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 15:13

    POL-FR: Todtnau: Opel Crossland auf Parkplatz von Pflegeheim beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag, 08.08.2025 zwischen 05.45 Uhr und 14.00 Uhr einen Opel Crossland. Dieser stand auf dem Mitarbeiterparkplatz eines Pflegeheimes in der Carl-Otto-Keller-Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (076738900) sucht Zeugen, die sachdienliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren