POL-FR: Rheinfelden/ Minsel: Tischkamin explodiert - eine schwer verletzte Person

Freiburg (ots)

Ein explodierter Tischkamin in einer Wohnung in der Martin-Luther-Straße wurde der Polizei am Freitag, 08.08.2025 gegen 22.20 Uhr gemeldet. Vor Ort konnte die verletzte Bewohnerin angetroffen werde, welche vom Rettungsdienst erstversorgt wurde. Die 36-jährige Bewohnerin erlitt Verbrennungen im Gesicht und an den Armen und wurde in eine Spezialklinik transportiert. In ihrer Wohnung wurde der Bodenbelag stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Rheinfelden mit fünf Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.

