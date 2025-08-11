PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte brachen am Samstag, 09.08.2025 zwischen 16.00 Uhr und 00.45 Uhr in ein Anwesen in der Kraftwerkstraße ein. Der oder die Täter verschafften sich über ein gekipptes Fenster Zutritt ins Wohnzimmer. Es wurden verschiedene Schmuckstücke sowie Bargeld in Franken Währung entwendet. Bei der Nachbarschaft wurde im gleichen Zeitraum ein Kellerfenster aufgehebelt. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde aus dem Keller nichts entwendet. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Kraftwerkstraße gemacht haben, sich zu melden.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 15:13

    POL-FR: Todtnau: Opel Crossland auf Parkplatz von Pflegeheim beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag, 08.08.2025 zwischen 05.45 Uhr und 14.00 Uhr einen Opel Crossland. Dieser stand auf dem Mitarbeiterparkplatz eines Pflegeheimes in der Carl-Otto-Keller-Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (076738900) sucht Zeugen, die sachdienliche ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 15:12

    POL-FR: Schopfheim: Versuchter Einbruch im Amselweg

    Freiburg (ots) - Zu einem versuchten Einbruch kam es am Freitag, 08.08.2025 gegen 22.15 Uhr im Amselweg. Unbekannte versuchten ein gekipptes Fenster aufzuhebeln. Dabei löste die Alarmanlage akustisch und optisch aus. Aufgrund dessen ließ die Täterschaft von ihrem Einbruchsvorhaben ab und flüchtete. md/ce Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Christoph Efinger Telefon: 07741 8316-201 ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 15:11

    POL-FR: Schopfheim: Kellerabteil gerät in Brand

    Freiburg (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntag, 10.08.2025 gegen 13.40 Uhr ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Hecker-Straße in Brand. Das Mehrfamilienhaus mit den 43 Bewohnern wurde geräumt. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen konnte diese wieder zurück in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 60000 Euro. Die Ermittlungen zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren