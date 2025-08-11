PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Versuchter Einbruch im Amselweg

Freiburg (ots)

Zu einem versuchten Einbruch kam es am Freitag, 08.08.2025 gegen 22.15 Uhr im Amselweg. Unbekannte versuchten ein gekipptes Fenster aufzuhebeln. Dabei löste die Alarmanlage akustisch und optisch aus. Aufgrund dessen ließ die Täterschaft von ihrem Einbruchsvorhaben ab und flüchtete.

md/ce

