Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Das Polizeirevier Emmendingen sucht Zeugen, die am Samstag, 09.08.2025, in Emmendingen "Am Elzdamm" einen Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher geben können.

Mutmaßlich handelte es sich bei dem Unfallverursacher um einen Lkw-Fahrer, der infolge Unachtsamkeit mit seinem Fahrzeugaufbau gegen den Leuchtkörper einer Bedarfsampel stieß.

Hierbei wurden Halterungen der Leuchteinheiten abgerissen, sodass die Leuchtkörper lediglich durch das jeweilige Stromkabel gehalten wurden. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Hinweise mit das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-5820) rund um die Uhr entgegen.

