PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Das Polizeirevier Emmendingen sucht Zeugen, die am Samstag, 09.08.2025, in Emmendingen "Am Elzdamm" einen Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher geben können.

Mutmaßlich handelte es sich bei dem Unfallverursacher um einen Lkw-Fahrer, der infolge Unachtsamkeit mit seinem Fahrzeugaufbau gegen den Leuchtkörper einer Bedarfsampel stieß.

Hierbei wurden Halterungen der Leuchteinheiten abgerissen, sodass die Leuchtkörper lediglich durch das jeweilige Stromkabel gehalten wurden. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Hinweise mit das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-5820) rund um die Uhr entgegen.

JH /PR EM

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 14:55

    POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 09.08.2025, im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr, ereignete sich in der Straße "Am Sportfeld" in Emmendingen, auf dem Parkplatz des Freibads ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Der bislang unbekannte Unfallverursacher prallte mit einem bislang unbekannten Fahrzeug gegen einen geparkten Mini Cooper, woraufhin dieser durch die Wucht des Aufpralls gegen einen ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:53

    POL-FR: Freiburg-Waldsee: Verkehrsunfallflucht auf Fahrradweg - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin soll am Samstagabend, 09.08.2025, gegen 18:40 Uhr auf dem Dreisamuferweg "FR1" im Freiburger Stadtteil Waldsee einen Verkehrsunfall mit zwei weiteren Fahrradfahrerinnen verursacht haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren eine 38- sowie eine 44-jährige Radfahrerin den Fahrradweg stadteinwärts, als diese ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:31

    POL-FR: Sexau: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 07.08.2025, 19:00 Uhr, bis Freitag, 08.08.2025, 17:30 Uhr, kam es "Am Erlengraben" in Sexau, zu einem Einbruch in das dortige Vereinsheim des Hundesportvereins. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsamen Zugang in das Gebäude und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zum erlangten Diebesgut können bislang noch keine genauen Angaben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren