PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Waldsee: Verkehrsunfallflucht auf Fahrradweg - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin soll am Samstagabend, 09.08.2025, gegen 18:40 Uhr auf dem Dreisamuferweg "FR1" im Freiburger Stadtteil Waldsee einen Verkehrsunfall mit zwei weiteren Fahrradfahrerinnen verursacht haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren eine 38- sowie eine 44-jährige Radfahrerin den Fahrradweg stadteinwärts, als diese von einer weiteren Frau auf einem Fahrrad mit einem Anhänger überholt wurden. Die Unbekannte streifte mit ihrem Kinder-Fahrradanhänger das Vorderrad der 38-Jährigen, die hierdurch vermutlich die Kontrolle verlor und wiederum gegen ihre 44-jährige Begleiterin stieß. Beide Frauen stürzten und erlitten leichte Verletzungen.

Die mutmaßliche Unfallverursacherin, die ebenfalls in Begleitung eines weiteren Fahrradfahrers gewesein sein soll, setzte ihre Fahrt nach einem kurzen Streitgespräch fort.

Die Frau wurde wie folgt beschrieben:

   - ca 30-40 Jahre alt,
   - trug einen blonden Pferdeschwanz,
   - fuhr mit ihrem Fahrrad und einem gelben Kinder-Fahrradanhänger.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel: 0761 882-3100) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu der gesuchten Frau geben können.

ak

Medienrückfragen bitte an:

- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 14:31

    POL-FR: Sexau: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 07.08.2025, 19:00 Uhr, bis Freitag, 08.08.2025, 17:30 Uhr, kam es "Am Erlengraben" in Sexau, zu einem Einbruch in das dortige Vereinsheim des Hundesportvereins. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsamen Zugang in das Gebäude und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zum erlangten Diebesgut können bislang noch keine genauen Angaben ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:28

    POL-FR: Forchheim: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum Dienstag, 05.08.2025, 16:20 Uhr, bis Freitag, 08.08.2025, 10:00 Uhr, ereignete sich in der Herrenstraße in Forchheim, in Höhe Anwesens Nr. 14, ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw kollidierte und anschließend Unfallflucht beging. Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, kollidierte ein bislang unbekannter ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:23

    POL-FR: Sexau: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Freitagnachmittag, 08.08.2025, ereignete sich im Zeitraum 16:00 Uhr - 16:15 Uhr, in Sexau, Obere Ziel, auf dem Parkplatz eines dort ansässigen Einkaufs-Marktes, ein Verkehrsunfall, bei dem sich einer der beiden Unfallbeteiligten unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Nach Sachlage kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren