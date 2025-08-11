Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Waldsee: Verkehrsunfallflucht auf Fahrradweg - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin soll am Samstagabend, 09.08.2025, gegen 18:40 Uhr auf dem Dreisamuferweg "FR1" im Freiburger Stadtteil Waldsee einen Verkehrsunfall mit zwei weiteren Fahrradfahrerinnen verursacht haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren eine 38- sowie eine 44-jährige Radfahrerin den Fahrradweg stadteinwärts, als diese von einer weiteren Frau auf einem Fahrrad mit einem Anhänger überholt wurden. Die Unbekannte streifte mit ihrem Kinder-Fahrradanhänger das Vorderrad der 38-Jährigen, die hierdurch vermutlich die Kontrolle verlor und wiederum gegen ihre 44-jährige Begleiterin stieß. Beide Frauen stürzten und erlitten leichte Verletzungen.

Die mutmaßliche Unfallverursacherin, die ebenfalls in Begleitung eines weiteren Fahrradfahrers gewesein sein soll, setzte ihre Fahrt nach einem kurzen Streitgespräch fort.

Die Frau wurde wie folgt beschrieben:

- ca 30-40 Jahre alt, - trug einen blonden Pferdeschwanz, - fuhr mit ihrem Fahrrad und einem gelben Kinder-Fahrradanhänger.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel: 0761 882-3100) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu der gesuchten Frau geben können.

ak

