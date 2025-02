Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ansprechen von Kindern - Alles frei erfunden

Ense-Höingen (ots)

Nach weiteren Ermittlungen und durch Vernehmungen kann die Polizei nun Entwarnung geben.

Die Geschichte, dass zwei Kinder von einem Mann im blauen Auto in Ense-Höingen angesprochen worden sind, hat so nicht stattgefunden. Es ist zu einer Durchmischung von vielen unterschiedlichen Informationen gekommen.

Die Polizei war mit vielen Kräften in diesem Einsatz eingebunden, der eigentlich keiner war. Das Verschicken von privaten Nachrichten über soziale Medien hat die Lage deutlich eskaliert und zu vielen Ängsten bei Eltern und auch Kindern in Schulen im Kreis Soest geführt.

Daher hat die Polizei die Bitte, dass solche Fälle dringend zunächst einmal über den Notruf 110 gemeldet werden. Ein Verschicken von Nachrichten über soziale Medien hilft erst einmal nicht weiter.

Vertrauen Sie der Polizei und halten sich an die offiziellen Kanäle über deren Internetseite, Sozialen Medien oder dem WhatsApp Kanal. Die Polizei hält in dringenden Fällen auch immer die Medienvertreter auf dem Laufenden, so dass Sie sich auch gerne in den lokalen Medien über den aktuellsten Stand informieren können.

