Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ansprechen von Kindern

Ense-Höingen (ots)

Am gestrigen Abend erhielt die Polizei in Werl Kenntnis darüber, dass Kinder am Nachmittag auf dem Weg zum Training von einer fremden Person angesprochen worden sind. Der Vorfall soll sich in Ense-Höingen ereignet haben.

Der männliche Fahrer eines blauen Fahrzeuges soll versucht haben, die Kinder mit Süßigkeiten ins Fahrzeug zu locken. Diese haben das einzig richtige gemacht und sind weitergegangen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben

- längerer Bart am Kinn und zum Zopf geflochten - schwarze Jacke - blaue Hose - hatte einen Hund im Kofferraum dabei - fuhr mit einem blauen Fahrzeug mit gelben Kennzeichen.

Derzeit überprüft die Polizei alle ihr vorliegenden Informationen. Weitere Fälle aus dem Kreisgebiet sind uns aktuell nicht bekannt. Die Polizei bittet darum ihre Kinder noch einmal zu sensibilisieren, aber keine Angst zu schüren. Teilen Sie nur verifizierte Informationen der Polizei. Sobald neue Ermittlungsergebnisse bekannt werden, werden diese über alle Kanäle (Internet, Social Media und WhatsApp) veröffentlicht.

Wenn Ihnen solche Sachverhalte bekannte werden, rufen Sie umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110 an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell