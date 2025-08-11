Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sexau: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagnachmittag, 08.08.2025, ereignete sich im Zeitraum 16:00 Uhr - 16:15 Uhr, in Sexau, Obere Ziel, auf dem Parkplatz eines dort ansässigen Einkaufs-Marktes, ein Verkehrsunfall, bei dem sich einer der beiden Unfallbeteiligten unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Nach Sachlage kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw, Renault, Megane Scenic, Farbe Grau, welcher durch den Anstoß hinten links beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.500,00 Euro.

Der Verkehrsunfall fand in direkter Nähe zum Eingangsbereich des Marktes statt.

Nach dem Zusammenstoß setzte der Verursacher seine Fahrt unvermittelt fort und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell