PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Herdern: Unbekannte zünden mobile Toilette an - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 10.08.2025, gegen 5:40 Uhr wurde der Brand einer mobilen Toilette in der Mozartstraße in Freiburg-Herdern gemeldet.

Die unbekannte Täterschaft hatte die Konstruktion auf noch unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Die mobilte Toilette wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Ein angrenzender Baum sowie unmittelbar am Brandort befindlicher Fahrbahnbelag wurde ebenfalls beschädigt.

Hinweise zur Täterschaft liegen nicht vor. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel: 0761 882-4221) ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 13:04

    POL-FR: Freiburg-Brühl: Kind wird von Pkw erfasst und schwer verletzt

    Freiburg (ots) - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagabend, 09.08.2025, kurz vor 20:30 Uhr in der Emmendinger Straße im Freiburger Stadtteil Brühl ereignet. Dabei wurde ein zwei Jahre altes Kind schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei ein 83-jähriger Autofahrer auf der Emmendinger Straße in süd-westlicher Richtung unterwegs gewesen. Zum ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 16:05

    POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Einbrecher von Bewohner überrascht - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - In der Nacht auf Freitag, 08.08.2025, hatte sich ein Unbekannter gegen 3:50 Uhr Zutritt in eine Wohnung in der Tellstraße im Freiburger Stadtteil Stühlinger verschafft. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Unbekannte mutmaßlich ein offen stehendes Fenster in einer Hochparterre-Wohnung zum Einstieg genutzt. Anschließend wurden mehrere Räume, in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren