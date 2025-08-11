Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Herdern: Unbekannte zünden mobile Toilette an - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 10.08.2025, gegen 5:40 Uhr wurde der Brand einer mobilen Toilette in der Mozartstraße in Freiburg-Herdern gemeldet.

Die unbekannte Täterschaft hatte die Konstruktion auf noch unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Die mobilte Toilette wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Ein angrenzender Baum sowie unmittelbar am Brandort befindlicher Fahrbahnbelag wurde ebenfalls beschädigt.

Hinweise zur Täterschaft liegen nicht vor. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel: 0761 882-4221) ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

ak

