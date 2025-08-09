Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hartheim, Schwerer Verkehrsunfall auf der A5 - Fahrzeug in Vollbrand, Fahrer lebensgefährlich verletzt

Freiburg (ots)

Am 09.08.2025, gegen 01:45 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A5, zwischen Bremgarten und Hartheim in Fahrtrichtung Norden, ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen kam ein Fahrzeug, das von einem 46-jährigen Mann allein besetzt war, aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte frontal gegen einen Baum in einem Waldstück und geriet anschließend in Vollbrand. Der Pkw brannte vollständig aus und wurde bis zur Unkenntlichkeit zerstört.

Der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Freiwillige Feuerwehr Neuenburg war mit Löschmaßnahmen im Einsatz und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Die rechte Fahrspur der A5 bleibt voraussichtlich noch längere Zeit gesperrt, da die Bergungs- und Reinigungsarbeiten andauern.

Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache hat der Verkehrsunfalldienst Freiburg übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882-3100 zu melden.

Stand 09.08.2025, 03:25 Uhr

PP FR/FLZ, TB

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell