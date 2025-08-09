PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hartheim, Schwerer Verkehrsunfall auf der A5 - Fahrzeug in Vollbrand, Fahrer lebensgefährlich verletzt

Freiburg (ots)

Am 09.08.2025, gegen 01:45 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A5, zwischen Bremgarten und Hartheim in Fahrtrichtung Norden, ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen kam ein Fahrzeug, das von einem 46-jährigen Mann allein besetzt war, aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte frontal gegen einen Baum in einem Waldstück und geriet anschließend in Vollbrand. Der Pkw brannte vollständig aus und wurde bis zur Unkenntlichkeit zerstört.

Der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Freiwillige Feuerwehr Neuenburg war mit Löschmaßnahmen im Einsatz und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Die rechte Fahrspur der A5 bleibt voraussichtlich noch längere Zeit gesperrt, da die Bergungs- und Reinigungsarbeiten andauern.

Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache hat der Verkehrsunfalldienst Freiburg übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882-3100 zu melden.

Stand 09.08.2025, 03:25 Uhr

PP FR/FLZ, TB

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Telefon: 0761 / 882 - 0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 16:05

    POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Einbrecher von Bewohner überrascht - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - In der Nacht auf Freitag, 08.08.2025, hatte sich ein Unbekannter gegen 3:50 Uhr Zutritt in eine Wohnung in der Tellstraße im Freiburger Stadtteil Stühlinger verschafft. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Unbekannte mutmaßlich ein offen stehendes Fenster in einer Hochparterre-Wohnung zum Einstieg genutzt. Anschließend wurden mehrere Räume, in ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 14:59

    POL-FR: Müllheim: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

    Freiburg (ots) - Zu einer Vorfahrtsverletzung mit Unfall kam es am Donnerstag, 07.08.2025, gegen 09:40 Uhr, in Müllheim. Ein 52-jähriger Fahrer eines VW befuhr die Haltinger Straße in nördliche Richtung, um diese an der Kreuzung zur Lörracher Straße zu überqueren. Hierbei übersah er nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch den auf der Lörracher Straße kommenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren