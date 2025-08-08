Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Zu einer Vorfahrtsverletzung mit Unfall kam es am Donnerstag, 07.08.2025, gegen 09:40 Uhr, in Müllheim.

Ein 52-jähriger Fahrer eines VW befuhr die Haltinger Straße in nördliche Richtung, um diese an der Kreuzung zur Lörracher Straße zu überqueren.

Hierbei übersah er nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch den auf der Lörracher Straße kommenden vorfahrtsberechtigten VW eines 40-jährigen Fahrers und es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen.

Hierbei wurden beide Fahrer leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 45000,- EUR.

