FW-KR: Brand im Krefelder Hafengebiet

Krefeld (ots)

In einem metallverarbeitenden Recyclingbetrieb an der Hentrichstrasse in Krefeld-Linn kam es am Sonntag (11.05.2025) gegen 10:40 Uhr zum Brand eines etwa 15x15m großen Abfallhaufens. Für die eingesetzten Kräfte war bereits auf der Anfahrt eine starke Rauchentwicklung über dem Hafen erkennbar. Das Feuer konnte durch den zügigen Einsatz von drei Löschrohren schnell unter Kontrolle gebracht und dadurch auch die Rauchentwicklung erheblich reduziert werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr oder Beeinträchtigung für die Bevölkerung. Das Brandgut wird nun mit Hilfe eines betriebseigenen Baggers auseinandergezogen, um die langwierigen Nachlöscharbeiten, die sich bis in den frühen Nachmittag hinziehen werden, zu unterstützen. Im Einsatz sind Kräfte beider Wachen der Berufsfeuerwehr, sowie die Freiwillige Feuerwehr aus Gellep-Stratum und der Rettungsdienst der Stadt Krefeld mit rund 40 Einsatzkräften. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Oppum, Uerdingen und Hüls übernehmen während des Einsatzes den Grundschutz auf den Wachen der Berufsfeuerwehr. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

