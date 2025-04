Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in Krefeld-Uerdingen

Krefeld (ots)

Am Dienstag, den 22.04.2025 meldeten gegen 14:45 Uhr mehrere Anrufende der Feuerwehrleitstelle Rauchentwicklung und Flammenschein aus dem Dachstuhl eines freistehenden Einfamilienhauses auf der Friedensstrasse in Krefeld-Uerdingen. Umgehend wurden beide Wachen der Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Krefeld mit rund 40 Einsatzkräften zur Einsatzstelle entsandt. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung über der Einsatzadresse erkennbar. Zwei Personen hatten sich ins Freie gerettet und wurden durch den Rettungsdienst untersucht, konnten aber unverletzt vor Ort verbleiben. Durch die Feuerwehr wurden zeitgleich mehrere handgeführte Löschrohre und eine Drehleiter zur Brandbekämpfung eingesetzt. Zur Zeit ist das Feuer unter Kontrolle und es laufen noch Nachlöscharbeiten, voraussichtlich bis in die frühen Abendstunden. Die verwaisten Wachen der Berufsfeuerwehr werden während des Einsatzes durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Gellep-Stratum, Hüls, Oppum, Uerdingen und Traar besetzt.

