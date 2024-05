Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am vergangenen Mittwoch (29.05.2024) kam es zu einem Unfall zwischen einem bislang unbekannten Autofahrer und einem E-Bike-Fahrer im Hanreiweg Ecke Nagahama-Allee. Der Autofahrer entfernte sich.

Gegen 13.00 Uhr waren der E-Bike-Fahrer und der Autofahrer in stadteinwärtige Richtung unterwegs. Hierbei bog der bislang unbekannte Autofahrer in Richtung City Galerie ab und kollidierte dabei mit dem E-Bike-Fahrer. Dieser überquerte zu diesem Zeitpunkt die Kreuzung an der Ampel. Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der E-Bike-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und sein Rad beschädigt. Es entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Lechhausen - Am vergangenen Mittwoch (29.05.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen grauen Hyundai auf einem Supermarktparkplatz in der Meraner Straße.

In der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr fuhr die bislang unbekannte Person gegen den geparkten Hyundai. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Lechhausen - Am vergangenen Mittwoch (29.05.2024) kam es zu einem Unfall zwischen einem bislang unbekannten Autofahrer und einer Fußgängerin in der Hans-Böckler-Straße.

Gegen 18.30 Uhr überquerte die Fußgängerin die Straße kurz nach der MAN-Brücke in nördliche Richtung. Hierbei wurde sie auf dem rechten von zwei Fahrstreifen von einem Auto erfasst und dabei leicht verletzt. Der bislang unbekannte Autofahrer entfernte sich anschließend, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Fußgängerin wurde anschließend vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Das Auto wurde wie folgt beschrieben:

Dunkelgrüner Pkw, Kombi, Augsburger Kennzeichen

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell