POL-PDPS: Zweibrücken - Tageswohnungseinbruch

Pirmasens (ots) - Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 31.07. bis zum 09.08. einen Katalysator eines Mercedes CLK 200 Kompressor, der auf dem Gelände eines Autohauses in der Texas-Avenue abgestellt war. Die Schadenshöhe beträgt circa 4500 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in ...

