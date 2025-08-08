PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Einbrecher von Bewohner überrascht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 08.08.2025, hatte sich ein Unbekannter gegen 3:50 Uhr Zutritt in eine Wohnung in der Tellstraße im Freiburger Stadtteil Stühlinger verschafft.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Unbekannte mutmaßlich ein offen stehendes Fenster in einer Hochparterre-Wohnung zum Einstieg genutzt. Anschließend wurden mehrere Räume, in denen sich teilweise schlafende Bewohner befanden, betreten und Schuck sowie Mobiltelefone entwendet. Ein wachgewordener Bewohner der Wohnung überraschte den Unbekannten, der anschließend die Flucht ergriff.

Die hinzugerufene Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Diese blieben allerdings erfolglos.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

   - ca. 160-165 cm groß,
   - schmächtige Statur,
   - dunkel gekleidet,
   - soll einen hellen Jutebeutel mit sich geführt haben.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761 882-4221) hat den Sachverhalt aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht und/ oder Hinweise zum beschriebenen Täter geben können.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 14:59

    POL-FR: Müllheim: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

    Freiburg (ots) - Zu einer Vorfahrtsverletzung mit Unfall kam es am Donnerstag, 07.08.2025, gegen 09:40 Uhr, in Müllheim. Ein 52-jähriger Fahrer eines VW befuhr die Haltinger Straße in nördliche Richtung, um diese an der Kreuzung zur Lörracher Straße zu überqueren. Hierbei übersah er nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch den auf der Lörracher Straße kommenden ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 14:46

    POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Pedelec-Fahrerin gestürzt - schwer verletzt

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 07.08.2025, gegen 20.00 Uhr, kollidierte eine 65-jährige Pedelec-Fahrerin mit einem Poller und stürzte auf diesen. Sie verletzte sich dabei schwer. Die 65-Jährige befuhr den Blumenweg und übersah bei der Brücke einen Poller mit welchem sie kollidierte. Sie stürzte auf ihren Fahrradlenker und dem Poller. Der Rettungsdienst brachte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren