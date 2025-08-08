Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Einbrecher von Bewohner überrascht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 08.08.2025, hatte sich ein Unbekannter gegen 3:50 Uhr Zutritt in eine Wohnung in der Tellstraße im Freiburger Stadtteil Stühlinger verschafft.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Unbekannte mutmaßlich ein offen stehendes Fenster in einer Hochparterre-Wohnung zum Einstieg genutzt. Anschließend wurden mehrere Räume, in denen sich teilweise schlafende Bewohner befanden, betreten und Schuck sowie Mobiltelefone entwendet. Ein wachgewordener Bewohner der Wohnung überraschte den Unbekannten, der anschließend die Flucht ergriff.

Die hinzugerufene Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Diese blieben allerdings erfolglos.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 160-165 cm groß, - schmächtige Statur, - dunkel gekleidet, - soll einen hellen Jutebeutel mit sich geführt haben.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761 882-4221) hat den Sachverhalt aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht und/ oder Hinweise zum beschriebenen Täter geben können.

ak

