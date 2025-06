POL-SI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen: Versuchtes Tötungsdelikt - Zweijähriges Kind schwer verletzt -#polsiwi

Siegen (ots) - Am Freitagabend (13.06.2025) ist es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer auf dem Gehweg an der Frankfurter Straße in Siegen gekommen. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 12-jähriger Radfahrer den Gehweg der Frankfurter Straße in Richtung Siegen. Zeitgleich kam ihm ein erwachsener Mann, ...

mehr