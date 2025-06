Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Gemeinsame Verkehrskontrollaktion von Schulkindern und Polizei - es gab einige Denkzettel, aber auch viel Lob für die Verkehrsteilnehmer -#polsiwi

Kreuztal; OT Fellinghausen und Osthelden (ots)

Sie sind mit großem Eifer dabei gewesen, die Schülerinnen und Schüler aus der 4. Klasse der Grundschule Fellinghausen.

Am heutigen Montag (16. Juni) unterstützten die Kinder die Polizei bei Verkehrskontrollen rund um die Schule. Dabei ging es insbesondere gezielt um Geschwindigkeitsverstöße, aber auch der sichere Transport der Kleinen mit entsprechenden Kindersitzen stand im Fokus.

Verkehrsteilnehmer, die sich korrekt verhielten, bekamen von den Kindern einen Dankzettel. Denjenigen, die sich nicht korrekt verhielten, überreichten die kleinen Helfer einen Denkzettel. Landrat Andreas Müller, der ebenfalls bei der Aktion vor Ort war, freute sich über tatkräftige Unterstützung seines Verkehrsdienstes.

Doch wie kam es überhaupt zu dieser Kontrollaktion?

Im März stellte Andreas Müller zusammen mit der Polizei die Verkehrsunfallstatistik 2024 vor. Neben vielen positiven Zahlen bereitete ihm aber insbesondere eine Entwicklung besonders Sorgen: Die Anzahl der verletzten Kinder stieg im Vorjahr um sage und schreibe 74 %. 99 verletzte Kinder standen letztlich zu Buche. Für Andreas Müller stand damals sofort fest: "Diesen Anstieg der Verunglücktenzahlen bei unseren jüngsten Verkehrsteilnehmern nehmen wir nicht auf die leichte Schulter. Wir sind dabei, die Zahlen genau zu analysieren und dort, wo wir können, werden wir entsprechende Gegenmaßnahmen treffen."

Die Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde hatte in der Folge die Analyse durchgeführt und stellte fest, dass viele der Unfälle in den Zeiten stattfanden, in denen sich die Kinder auf dem Schulweg oder dem Nachhauseweg befanden oder zu ihren Freizeitaktivitäten unterwegs waren.

Für Andreas Müller war damit klar, dass Aktionen wie die Denk- und Dankzettel-Kontrollen intensiviert werden sollen. Bereits in der Vergangenheit hatte die Polizei solche Verkehrsmaßnahmen mit Schulkindern durchgeführt, zuletzt am 11. Juni in Wilnsdorf. Landrat Müller betont: "Die heutige Aktion liegt mir daher besonders am Herzen, insbesondere weil nicht nur negatives Verhalten sanktioniert, sondern positives Verhalten gelobt wird. Wir hoffen, dass wir zusammen mit den Kindern ganz viele Verkehrsteilnehmer ansprechen und zu einem rücksichtsvollen Verhalten gerade im Umfeld von Schulen, Kindergärten, Seniorenheimen und ähnlichen Einrichtungen bewegen können. Um das Ziel dieser Aktion deutlich auf einen Nenner zu bringen: Hier geht es nicht um Knöllchen, sondern es geht um das #LEBEN."

Das verdeutlicht auch die Erfahrungen, die die fleißigen kleinen Helfer bereits auf ihrem Schulweg machen mussten. So berichtet zum Beispiel der 10-jährige L., dass der Schulweg insbesondere im nahen Schulfeld oftmals chaotisch sei. "Die Autos fahren dann immer kreuz und quer beim Rauslassen der Kinder, man weiß gar nicht, wo man sicher hergehen soll. Ich bin dabei schon mehrmals fast umgefahren worden."

Das gemischte Einsatzteam war aber nicht nur heute Morgen zu Schulbeginn im Kontrolleinsatz. Auch mittags zu Schulende fanden entsprechende Kontrollen statt. Außerdem war der Verkehrsdienst an diesem Montagmorgen auch in Osthelden beim dortigen Kindergarten unterwegs, wo das Team ebenfalls von den Kindern begeistert unterstützt wurde.

Insgesamt wurden an diesem Tag fast 120 Verkehrsteilnehmer angehalten. 36 erhielten einen Denkzettel von den Kids, 81 einen Dankzettel. Sanktionen sollte es ausnahmsweise nur bei gravierenden Verstößen gegen, bei denen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vorgesehen ist. Einen solch gravierenden Verstoß hat es an diesem Montag aber nicht gegeben. Bei den geringeren Verstößen, für die eigentlich Verwarnungsgelder vorgesehen sind, wurde ein Auge zugedrückt, es blieb bei mündlichen Ermahnungen durch Groß und Klein. Lediglich in den Mittagsstunden, wo nochmals Geschwindigkeitskontrollen in Osthelden ohne die Beteiligung der Kindergartenkinder durchgeführt wurden, gab es zwei Verwarnungsgelder.

Bereits am 11. Juni fand in Wilnsdorf im Bereich der dortigen Grundschule eine gleichgelagerte Aktion statt. Auch hier erhielten die Kontrollierten Denk- (5 Verkehrsteilnehmer) und Dankzettel (30 Verkehrsteilnehmer). Polizeirat Marcel Zirnsak, Leiter der Verkehrsdirektion, zeigte sich ebenfalls überzeugt von dem Konzept: "Kinder übernehmen mit unserer Dank- und Denkzettel-Aktion eine besondere Rolle - sie erinnern Verkehrsteilnehmende auf eindrucksvolle Weise daran, was auf dem Spiel steht. Indem Kinder selbst Verkehrsteilnehmende auf ihr Fehlverhalten hinweisen, bleibt das im Kopf. Unsere Aktion macht deutlich: Schulwegsicherheit beginnt mit Aufmerksamkeit und angepasster Geschwindigkeit - und jede Überschreitung kann dramatische Folgen haben. Denn im Extremfall geht es genau darum - entsprechendes Fehlverhalten kann Menschenleben kosten. Und das will keiner."

Und so wird die Polizei auch weiterhin im Umfeld von Schulen und Kindergärten kontrollieren, mit und ohne Unterstützung der Kinder.

