POL-SI: Einbruch in Tennisheim - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Siegen-Geisweid (ots) - Am späten Freitagnachmittag (13.06.2025) um 17:00 Uhr ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem Lebensmittelgeschäft in der Rathausstraße in Geisweid gekommen. Ersten Ermittlungen nach gab es zuvor bereits Unstimmigkeiten wegen eines Erfrischungsgetränkes. Diesbezüglich wurde bereits am 11.Juni eine Anzeige aufgenommen. Am Freitag kam es dann wegen dieser Unstimmigkeiten zu ...

