Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auseinandersetzung wegen Erfrischungsgetränk #polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Am späten Freitagnachmittag (13.06.2025) um 17:00 Uhr ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem Lebensmittelgeschäft in der Rathausstraße in Geisweid gekommen.

Ersten Ermittlungen nach gab es zuvor bereits Unstimmigkeiten wegen eines Erfrischungsgetränkes. Diesbezüglich wurde bereits am 11.Juni eine Anzeige aufgenommen. Am Freitag kam es dann wegen dieser Unstimmigkeiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ersten Ermittlungen nach ist es dabei zum Einsatz eines Messers und eines Stuhls gekommen. Dabei wurden ein 46-Jähriger, ein 50-Jähriger und ein 52-Jähriger verletzt. Rettungswagen brachten die Männer in Krankenhäuser. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

