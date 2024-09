Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den BMW beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht in der Europaallee sorgt bei der Polizei derzeit für weitere Fragen, weswegen Zeugen gesucht werden. Nach Mitteilung einer 67-jährigen Besitzerin eines BMW X1 parkte sie ihren SUV am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr auf einem durch eine Schranke verschlossenen Parkplatz in der Europaalle. Bei ihrer Rückkehr gegen 13:30 Uhr stellte die Frau einen Unfallschaden an der Heckstoßstange fest und alarmierte die Beamten. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass der Schaden womöglich schon vorher bestanden hat. Laut den Angaben der Seniorin könne aber eine andere Unfallstelle ausgeschlossen werden. Wo und wie der Wagen beschädigt wurde, bleibt also weiterhin unklar. Daher jetzt die Frage: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet und kann zur Aufklärung des Falles beitragen? Hinweise nimmt das Altstadtrevier unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |kfa

