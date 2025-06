Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Frontalzusammenstoß zweier Fahrradfahrer: Verursacher flüchtet und lässt verletzten 12-Jährigen zurück #polsiwi

Siegen (ots)

Am Freitagabend (13.06.2025) ist es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer auf dem Gehweg an der Frankfurter Straße in Siegen gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 12-jähriger Radfahrer den Gehweg der Frankfurter Straße in Richtung Siegen. Zeitgleich kam ihm ein erwachsener Mann, ebenfalls auf dem Fahrrad, entgegen. Da dieser scheinbar in Schlangenlinien unterwegs war, kam es zum Zusammenstoß, wodurch der 12-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der Herr sprach den Jungen kurz an und fuhr dann unvermittelt weiter. Ein weiterer Mann half dem 12-Jährigen daraufhin. Das Siegener Verkehrskommissariat ermittelt nun gegen den flüchtigen Radfahrer. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0271/7099-0 bei der Polizei zu melden.

