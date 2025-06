Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Möhringen (ots)

Eine 27 Jahre alte Fahrradfahrerin hat sich am Mittwochabend (11.06.2025) bei einem Verkehrsunfall in der Schelmenwasenstraße schwere Verletzungen zugezogen. Ein 35 Jahre alter Fahrer eines Audi wollte gegen 18.00 Uhr aus einer Grundstückseinfahrt in die Schelmenwasenstraße fahren. Hierbei stieß er mit der von rechts kommenden 27-jährigen Fahrradfahrerin zusammen, die auf dem Radweg unterwegs war. Durch den Unfall zog sich die 27-Jährige schwere Verletzungen zu und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt rund tausend Euro.

