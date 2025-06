Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Dienstagabend (10.06.2025) bei einem Verkehrsunfall an der Büsnauer Straße lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Ein 33 Jahre alter BMW-Fahrer fuhr gegen 21.05 Uhr in der Büsnauer Straße von der Magstadter Straße aus kommend. Auf Höhe der Kaindlstraße beabsichtigte der 33-Jährige nach links abzubiegen und stieß hierbei mit dem Motorradfahrer zusammen, der den BMW gerade von hinten überholen wollte. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 20-jährige Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell