Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Versuchter Einbruch in Garage

Borken (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Langenkamp;

Tatzeit: zwischen 27.05.2025, 20.00 Uhr, und 28.05.2025, 08.00 Uhr;

In eine Garage einbrechen wollten bislang Unbekannte an der Straße Langenkamp in Borken-Gemen. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen hatten sich die Täter erfolglos an dem Garagentor zu schaffen gemacht. Dieses hielt dem Versuch jedoch stand. In das Innere gelangten die Einbrecher nicht. An der Garage durchtrennten sie ein Kabel einer Wallbox und entwendeten dieses. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell