Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 25-jährige Frau auf Diebestour

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 25-jährige Frau war am Montagnachmittag in einem Einkaufszentrum in Wiesloch auf Diebestour.

Die 25-jährige Frau steckte gegen 16 Uhr in einem Drogeriemarkt in dem Einkaufszentrum in der Güterstraße mehrere Parfümflacons in ihre Tasche und wollte das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Dabei wurde sie von Mitarbeitern beobachtet, auf die nicht bezahlte Ware angesprochen und ins Büro gebeten. Hier wurde sie an eine verständigte Polizeistreife übergeben.

Bei der Feststellung ihrer Identität konnten in einer mitgeführten Stofftasche zahlreiche Wäschestücke eines Bekleidungsgeschäfts im gleichen Einkaufszentrum aufgefunden werden. Hierfür konnte sie keinen Eigentumsnachweis in Form eines Kassenzettels vorweisen. Inwieweit diese ebenfalls entwendet worden waren, bedarf weiterer Ermittlungen durch das Polizeirevier Wiesloch.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 25-Jährige vor Ort auf freien Fuß entlassen. Sie sieht nun einer Anzeige wegen Diebstahls entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell