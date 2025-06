POL-S: Motorrad beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots) - Ein Unbekannter ist am Montagabend (09.06.2025) in einen Kiosk an der Bebelstraße eingebrochen und hat unter anderem Bargeld und Tabakwaren gestohlen. Der Einbrecher gelangte gegen 23.15 Uhr über ein Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses zu einer Hintertür des Kiosks. Diese brach er auf und begab sich in den Verkaufsraum. Er stahl Bargeld, Tabakwaren, Uhren, Handys und flüchtete anschließend ...

mehr