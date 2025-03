POL-K: 250306-3-K E-Scooter-Fahrer mit Drogen und Waffen unterwegs - Festnahme

Köln (ots) - Am Mittwochnachmittag (5. März) ist in Leverkusen-Alkenrath ein sechs Jahre alter Fußgänger von einem Auto (Fahrer:74) erfasst worden. Rettungskräfte brachten das am Kopf verletzte Kind in Begleitung seiner Mutter in eine Klinik. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Sechsjährige gegen 17.15 Uhr ...

