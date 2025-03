Polizei Köln

POL-K: 250306-1-K/Lev Verkehrsunfall in Leverkusen- Alkenrath - Sechsjähriger wird mit Platzwunde in Klinik eingeliefert

Köln (ots)

Am Mittwochnachmittag (5. März) ist in Leverkusen-Alkenrath ein sechs Jahre alter Fußgänger von einem Auto (Fahrer:74) erfasst worden. Rettungskräfte brachten das am Kopf verletzte Kind in Begleitung seiner Mutter in eine Klinik.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Sechsjährige gegen 17.15 Uhr gemeinsam mit seiner Mutter (29) auf dem Gehweg der Alkenrather Straße unterwegs. Laut Zeugen war er dann unvermittelt zwischen den an einer Ampel wartenden Fahrzeugen auf die Straße gelaufen und von dem Mazda angefahren worden. (bg/al)

