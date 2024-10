Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter brachen am Montagmittag in ein Wohnhaus in Karlsbad-Auerbach ein. Die Einbrecher hebelten offenbar gegen 12:00 Uhr die Terrassentür eines Hauses in der Remchinger Straße auf, um in das Innere zu gelangen. Danach betraten sie mehrere Räume und durchwühlten die Schränke.

Anschließend verließen die Unbekannten das Gebäude und flüchteten wohl mit einem Pkw in Richtung Auerbach Ortsmitte.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden.

Wer hierzu Hinweise geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

