POL-SI: Festnahmen nach versuchtem Raubdelikt #polsiwi

Bad Laasphe (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (13.06.2025) ist es zu einem Einbruch in das Tennisheim in Bad Laasphe in der Lahnstraße gekommen. Der oder die Täter gelangten zwischen 20:30 Uhr und 10:30 Uhr gewaltsam in das Vereinsheim. Im Inneren rissen sie einen Tresor von der Wand. Außerdem entwendeten sie ersten Erkenntnissen nach eine Soundbox, einen LED-Strahler und ein Sparschwein mit ...

