BPOL NRW: Hauptbahnhof Bielefeld - 63-Jähriger durch Schlag ins Gesicht verletzt

Essen - Bochum (ots) - Am 11. Juni kontrollierten Bundespolizisten die Bahnhöfe in Essen und Bochum. Dabei stellten sie mehrere Haftbefehle fest und vollstreckten diese. Gegen 11:10 Uhr trafen die Uniformierten am Südausgang des Essener Hauptbahnhofs auf einen 45-Jährigen. Zur Kontrolle händigte er seinen Personalausweis aus. Bei der Überprüfung stellten die ...

mehr