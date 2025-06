Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet international Gesuchten

Kleve - Emmerich (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen verhaftete die Bundespolizei am 11.06.25 einen international gesuchten Polen auf der Autobahn 3 bei Emmerich. Die polnischen Behörden hatten einen Haftbefehl zum Zwecke der Auslieferung gegen den Mann erlassen. Dem 51 - Jährigen wird vorgeworfen Betrugs - und Fälschungsdelikte sowie Eigentumsdelikte begangen zu haben. Zur Eröffnung des Haftbefehls wurde der Mann am 12.06.25 dem Amtsgericht Kleve übergeben. Ziel der Maßnahme ist die Übergabe an die polnischen Behörden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell