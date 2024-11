POL-NB: Warnsignal bei Boxershorts

Waren (Müritz) (ots) - Gestern gegen 03:30 Uhr haben laute Geräusche in der Langen Straße in Waren die Anwohner geweckt. Mehrere Täter versuchten, mit einem Gullydeckel die Scheiben eines Handy-Ladens einzuschlagen. Die Zeugen riefen sofort die Polizei. Den Tätern gelang es nicht, in den Laden einzubrechen. Sie verschwanden in einem dunklen Audi mit britischem Kennzeichen in Richtung der Bundesstraße kurz bevor die ...

