LPI-GTH: Holzskulptur entwendet - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots) - Zwei Männer gerieten gestern Abend in eine verbale Streitigkeit, welche in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Auf einer Grünfläche in der Humboldtstraße verletzten sich die Männer (24/afghanisch, 31/afghanisch) leicht. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jd)

