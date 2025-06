LPI-GTH: Körperliche Auseinandersetzung

Ilmenau (ots) - Ein 41-jähriger Fahrer eines Skoda befuhr am gestrigen Nachmittag die Straße "Am Stollen" in Richtung Hans-Weihrach-Straße, als plötzlich ein 10-jähriger Fahrradfahrer die Fahrbahn überquerte. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung touchierte der Mann den Fahrradfahrer. Der 10-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei empfiehlt Eltern, mit ihren Kindern über ...

mehr