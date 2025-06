Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Ilmenau (ots)

Ein 41-jähriger Fahrer eines Skoda befuhr am gestrigen Nachmittag die Straße "Am Stollen" in Richtung Hans-Weihrach-Straße, als plötzlich ein 10-jähriger Fahrradfahrer die Fahrbahn überquerte. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung touchierte der Mann den Fahrradfahrer. Der 10-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei empfiehlt Eltern, mit ihren Kindern über Verhaltensregeln zur sicheren Teilnahme im Straßenverkehr zu sprechen. Weiterführende Informationen zum Thema erhalten Sie im Internet unter https://polizeifuerdich.de/deine-themen/verkehr/fahrradfahrer/. (jd)

