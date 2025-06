LPI-GTH: Brand einer Gartenlaube

Gotha (ots) - Aus einem Lagercontainer in der Harjesstraße entwendeten ein oder mehrere Unbekannte in der Zeit zwischen dem 21. Juni, 16.00 Uhr und heute Morgen, 05.00 Uhr einen Hängesessel. Das Beutegut hat einen Wert von rund 400 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0160891/2025) in Verbindung zu setzen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

