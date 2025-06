LPI-GTH: Diebstahl aus Container

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - In der Zeit zwischen dem 20. Juni, 19.00 Uhr und heute Morgen, 05.40 Uhr begaben sich ein oder mehrere bislang unbekannte Personen auf ein Schulgelände in der Straße "An der Linde". Im weiteren Verlauf drangen der oder die Täter gewaltsam in das Schulgebäude ein und verursachten einen Schaden in geschätzter Höhe von 1.600 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei ...

