Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Motorradfahrer gestürzt- hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Samstag, 10.05.2025, gegen 20 Uhr befuhr ein 45-jähriger Motorradfahrer die B34 von Wehr in Richtung Schwörstadt, als er scheinbar aufgrund der tiefstehenden Sonne geblendet wurde und zu Fall kam. Der Fahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ungefähr 3.500 Euro.

