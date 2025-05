Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Fahrer eines Leichtkraftrades verunfallt - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 11.05.2025, kurz vor 17.30 Uhr, verunfallte in der Hauptstraße ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades. Er befuhr die Hauptstraße von Fahrnau kommend, als er etwa 90 Meter vor dem Kreisverkehr Blasi-/Haupt-/Kürnberger Straße aus bislang noch nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der 17-Jährige kollidierte mit dem Bordstein und kam nach einer Rutschstrecke von etwa 8 Metern auf dem Gehweg zum Liegen. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an dem Leichtkraftrad wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

