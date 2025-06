LPI-GTH: Quad entwendet

Gotha (ots) - In den späten Stunden des gestrigen Abends kam es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Friedrich-Ebert-Straße. Hier war eine Gartenlaube einer Kleingartenanlage in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das Feuer, Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

