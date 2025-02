Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Handys gestohlen

Germersheim (ots)

Am Montagmittag, den 25.02.2025, gab eine ca. 35 - 45 jährige Frau in einem Geschäft in der Innenstadt vor sich für die dortige Verkaufsware zu interessieren. Nachdem sie den Laden verlassen hatte, wurde durch zwei Mitarbeiter festgestellt, dass deren Handys aus dem Verkaufsraum entwendet wurden.

Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell