POL-PPRP: Frau in Straßenbahn angegriffen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Montagmittag (08.04.2024, gegen 12:30 Uhr) stürzt ein 59-jähriger Rollerfahrer in der Kallstadter Straße. Der 59-Jährige bremste in einer Engstelle aufgrund eines entgegenkommenden Autos und kam hierbei zu Fall. Er wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Ghislaine Wymar Telefon: 0621-963-1500 ...

