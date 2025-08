Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugin nach Beleidigung gesucht

Weimar (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde auf dem Bahnhofsvorplatz eine Frau von einem Mann beleidigt und bespuckt. Darüber hinaus entblößte der bestens polizeibekannte 47-Jährige vor ihr mehrmals sein Geschlechtsteil. Vermutlich um die Situation zu deeskalieren, entfernte sich die unbekannte Frau vom Ort des Geschehens. Der Vorfall wurde von unbeteiligten Zeugen zur Anzeige gebracht. Die Polizei Weimar ist nun aber auf der Suche nach der Frau, die so derart in den Fokus des Mannes gerückt ist. Sie wird gebeten sich bei der hiesigen Dienststelle zu melden. Tel. 03643/882-0 oder Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de

