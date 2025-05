POL-BOR: Bocholt - Sachbeschädigung an Pkw

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt-Spork, Sporker Ringstraße; Tatzeit: zwischen 07.05.2025, 06.00 Uhr, und 26.05.2025, 15.20 Uhr; In ein leerstehendes Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang Unbekannte in Bocholt-Spork. Die Einbrecher machten sich gewaltsam an einem Kellerfenster zu schaffen und gelangten so in das Innere des Hauses an der Sporker Ringstraße. Da das Gebäude leer stand, machten die Täter keine Beute. ...

