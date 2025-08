Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Festnahme im ICE - Bundesweit gesuchter Betrüger festgenommen

Jena (ots)

Fahndern der Kriminalpolizei Jena gelang am vergangenen Montag die Festnahme eines bundesweit gesuchten Betrügers. Gegen den 39-jährigen Mann, dessen "Markenzeichen" es war sich unter Nutzung von gefälschten Ausweisen und einer gekauften Uniform als Bundeswehrangehöriger auszugeben, bestand ein Haftbefehl des Amtsgerichts Jena wegen einer großen Anzahl von Betrugstaten. Am 20. Juli war der Gesuchte der Bundespolizei Erfurt aufgefallen und kurzzeitig im polizeilichen Gewahrsam. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch der Haftbefehl noch nicht rechtskräftig, was für den Betrüger, zumindest an diesem Tag, zum Vorteil war. Auf Grund der Vita des Gesuchten starteten die spezialisierten Jenaer Fahnder mit einer Intensivfahndung. Spuren gab es zuhauf, der Täter war quasi in ganz Deutschland wegen Betrügereien polizeilich bekannt. Mehr als 12 Jahr seiner kriminellen Karriere verbrachte er schon in Gefängnissen. Mit Unterstützung von Dienststellen der Länderpolizeien Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, der Bundespolizei und des Thüringer Landeskriminalamtes konnten die Jenaer Fahnder den Gesuchten am Montag (28.07.2025) in einem ICE von Stuttgart nach Berlin lokalisieren. Sie schafften es den Zug bei einem planmäßigen Halt zu betreten und konnten dem völlig konsternierten Mann die Handschellen anlegen. Am Dienstag wurde er einem Haftrichter vorgeführt und wartet nun in einer Thüringer Justizvollzugsanstalt auf die folgenden Strafprozesse.

