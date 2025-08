Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Blick aufs Smartphone wird zum Verhängnis

Jena (ots)

Weil ein Radfahrer während der Fahrt auf sein Smartphone schaute, war dieser abgelenkt und verursachte so einen Verkehrsunfall. Ein 25-Jähriger befuhr am Montagmittag mit seinem Mercedes Transporter die Talstraße. Da er einparken wollte, verringerte er seine Geschwindigkeit bis zum Stillstand. Der dahinterfahrende 18-jährige Zweiradfahrer bemerkte die Verkehrssituation, aufgrund eines Blicks auf sein Mobiltelefon, zu spät und fuhr dem Transporter ins Heck. Hierbei zog dieser sich Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand überdies unfallbedingter Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell