POL-FR: Freiburg-Brühl: Kind wird von Pkw erfasst und schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagabend, 09.08.2025, kurz vor 20:30 Uhr in der Emmendinger Straße im Freiburger Stadtteil Brühl ereignet. Dabei wurde ein zwei Jahre altes Kind schwer verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sei ein 83-jähriger Autofahrer auf der Emmendinger Straße in süd-westlicher Richtung unterwegs gewesen. Zum selben Zeitpunkt habe sich ein zwei-jähriges Kind auf dem dortigen Gehweg aufgehalten.

Der Junge soll sich dabei an der Hand einer Familienangehörigen befunden und möglicherweise losgerissen haben. Das Kleinkind sei anschließend auf die Fahrbahn gerannt, wo es mit dem Wagen des 83-Jährigen kollidierte. Möglicherweise sei der Zweijährige dabei unter das Fahrzeug des Rentners geraten. Passanten hätten den Jungen wohl unter dem Auto herausgezogen, welcher anschließend durch den Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Freiburger Krankenhaus transportiert wurde. Lebensgefahr bestand nicht.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Verkehrspolizei Freiburg aufgenommen, die nun zur genauen Unfallursache ermittelt.

